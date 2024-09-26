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إصابة 26 شرطيا خلال اشتباكات بين جماهير سامبدوريا وجنوه الإيطاليين- (فيديو)

منذ 53 دقيقة

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جنوه: وقعت اشتباكات عنيفة بين الجماهير على هامش مباراة الديربي التي جمعت بين جنوه وسامبدوريا مساء الأربعاء في الدور الثاني لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة حوالي 40 شخصا، تلقوا العلاج في مستشفى محلي، من بينهم 26 شرطيا، بحسب ما أكدت السلطات المعنية الخميس، وفق ما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو.

واندلعت اشتباكات أيضا بين الجماهير عند جسر في مدينة جنوه خارج الاستاد قبل المباراة التي انتهت بفوز سامبدوريا على جنوه بركلات الجزاء الترجيحية.

وتعرضت قوات الشرطة التي كانت ترتدي معدات مكافحة الشغب للاستهداف عندما ألقى المشجعون الألعاب النارية والزجاجات وغيرها من الأشياء على بعضهم البعض.

واستخدم رجال الشرطة مدافع المياه للسيطرة على الجماهير.

(د ب أ)

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