سياسة | دولي | الولايات المتحدة

إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار بساحة تايمز سكوير في نيويورك

منذ 31 دقيقة

لقطة شاشة من فيديو

حجم الخط
0

نيويورك: أفادت إدارة شرطة نيويورك، اليوم السبت، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير في المدينة الأمريكية.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن المصابين هم فتاة عمرها 18 عاما وشاب عمره 19 عاما ورجل عمره 65 عاما، مضيفا أن حالتهم مستقرة في المستشفى.

وذكرت شرطة نيويورك أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما قيد الاحتجاز. وعثرت الشرطة أيضا على سلاح ناري.

وقالت إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 1:20 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0520 بتوقيت جرينتش) وأعقب مشادة كلامية مع أحد المصابين.

وأضافت أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك معرفة سابقة بين مطلق النار والمصابين.

وحوادث إطلاق النار العشوائي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة حيث تتوفر الأسلحة على نطاق واسع.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الشرطة الأمريكية: امرأة في فلوريدا انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف المرضى دون علمهم
منذ 14 ساعة
الشرطة تقتل بالرصاص رجلا يحمل سكينا في غرفة الطوارئ بأحد مستشفيات ولاية ويست فرجينيا
منذ 14 ساعة
القبض على العداءة الأمريكية ريتشاردسون لاعتدائها على صديقها في مطار واشنطن
2 - أغسطس - 2025
ثلاثة قتلى على الأقل في “حادث” بمركز تدريب للشرطة الأمريكية- (فيديو)
18 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية