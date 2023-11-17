سياسة | عربي

إصابة 3 إسرائيليين إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان

17 - نوفمبر - 2023

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القدس: أصيب 3 إسرائيليين، الجمعة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان، نحو منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، إن “3 إسرائيليين أصيبوا في الجليل الأعلى جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان”.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي “رد على ذلك بإطلاق النار باتجاه مصدر إطلاق الصاروخ”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن “حزب الله” استهداف مواقع عسكرية وعدة تجمعات لجنود إسرائيليين في مناطق مختلفة مقابل الحدود اللبنانية الجنوبية، مؤكدا “تحقيق إصابات مباشرة”.

وبوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفا متقطعا مع “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان؛ ما خلّف قتلى وجرحى في الجانبين.

ومنذ 42 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الجمعة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 7:25 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار حزب الله ونصر الله وفتح من الله قريب، ألا إن حزب الله هم الغالبون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فابشروا يا مسلمين بنصر عزيز مبين من المنتقم الجبار الذي يمهل عصابة الشر من النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥

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