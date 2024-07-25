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إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار في الضفة الغربية- (فيديو)

25 - يوليو - 2024

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القدس- أصيب 3 إسرائيليين، الخميس، بإطلاق نار وقع شمالي الضفة الغربية قبل فرار المنفذ.

وقالت هيئة البث العبرية إن 3 إسرائيليين أصيبوا بإطلاق نار قرب بلدة النبي إلياس القريبة من مدينة قلقيلية.

وأضافت أن الإصابات “ما بين طفيفة إلى متوسطة”.

ولفتت الهيئة، إلى أنه “تم إطلاق النار من داخل سيارة مارة عند مدخل قلقيلية قبل حاجز إسرائيلي، ثم لاذت بالفرار”.

وتابعت: “تقوم قوات من الجيش بمطاردة السيارة التي تم منها إطلاق النيران”.

وذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق مدخلي مدينة قلقيلية من الجهة الشرقية والشمالية، وفرض عليها حصارا عقب حادثة إطلاق النار.

وأشار الشهود إلى أن قوات كبيرة تتواجد على مدخلي المدينة.

وتقع قلقيلية شمالي الضفة الغربية ويحيط بها جدار الفصل الإسرائيلي من جميع الجهات، ويربطها بالضفة مدخلين فقط تضع عليهما إسرائيل بوابات عسكرية.

وفي الإطار أكد الشهود أن جيش الاحتلال أغلق مداخل قرى النبي الياس وعزون وعزبة الطنيب، وأغلق الطريق الواصل بين قلقيلية وطولكرم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة؛ ما أدى إلى استشهاد 589 فلسطينيا وإصابة 5400 واعتقال 9785، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع حرب تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي على غزة ما أسفر عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 25, 2024 الساعة 10:53 م

    حيا الله أحرار الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀🐒🐖🚀

    رد

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