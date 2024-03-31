سياسة | دولي

إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن قرب أشدود – (فيديوهات)

31 - مارس - 2024

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القدس: أصيب 3 إسرائيليين بجروح خطيرة، مساء الأحد، جراء عملية طعن في منطقة “جان يفنة”، قرب مدينة أشدود (وسط)، فيما قتل المنفذ، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة “12” العبرية الخاصة، إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة، جراء عملية طعن في جان يفنة.
وأضافت أنه تم قتل المنفذ، دون معلومات حول هويته.


ورجحت القناة، أن تكون عملية الطعن على خلفية قومية، فيما لم تصدر الشرطة بيانًا فوريا بشأن الحادث.
(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 31, 2024 الساعة 11:08 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود في الضفة الغربية الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي ✌️🇵🇸

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  2. يقول عبد الواحد مشتالة:
    أبريل 1, 2024 الساعة 12:04 ص

    دائما المنفذ يقتل من طرف مدنيين لكنهم كلهم مسلحون .. فمن الإرهابي إذن؟

    رد

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