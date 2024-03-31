إصابة 3 إسرائيليين بعملية طعن قرب أشدود – (فيديوهات)

القدس: أصيب 3 إسرائيليين بجروح خطيرة، مساء الأحد، جراء عملية طعن في منطقة “جان يفنة”، قرب مدينة أشدود (وسط)، فيما قتل المنفذ، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة “12” العبرية الخاصة، إن 3 إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة، جراء عملية طعن في جان يفنة.

وأضافت أنه تم قتل المنفذ، دون معلومات حول هويته.



ورجحت القناة، أن تكون عملية الطعن على خلفية قومية، فيما لم تصدر الشرطة بيانًا فوريا بشأن الحادث.

(وكالات)