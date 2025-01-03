إصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في مخيم جباليا

القدس: أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة بدبابة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الخميس، بحسب صحيفة “معاريف” العبرية.

وقالت الصحيفة، الجمعة: “يقدر الجيش الإسرائيلي أن القتال في جباليا سيستمر لبضعة أيام أخرى”.

وأضافت: “رغم الأضرار التي لحقت بحماس شمال قطاع غزة وفي جباليا، فهي تحاول تحدي الجيش الإسرائيلي على أساس نقطة بنقطة”.

وأشارت إلى أن “جباليا أصبحت مدينة أشباح. فقط الكلاب المهجورة تسير عبر الوحل في الشوارع التي كانت تعج بالحركة، فلم تعد هناك أبنية قائمة، وإذا كان هناك بناء قائم هنا وهناك، فإنه يخترقه شظايا الرصاص والقذائف”.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ قبل أكثر من 3 أشهر عملية عسكرية واسعة في جباليا هجّر خلالها عشرات آلاف الفلسطينيين من منازلهم ودمر الكثير من المباني وقتل وجرح آلاف الفلسطينيين.

(الأناضول)