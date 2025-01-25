سياسة | دولي

إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال العملية العسكرية على جنين

25 - يناير - 2025

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إصابة 3 عسكريين بصفوفه، أحدهم بجروح “خطيرة”، خلال العملية العسكرية التي يشنها بمحافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان: “أصيب 3 عسكريين من وحدة إيغوز التابعة لوحدة الكوماندوز، صباح اليوم (السبت) خلال عملية عسكرية في جنين”.

وأضاف أن “إصابة أحد العسكريين خطيرة، بينما أصيب الآخران بجراح متوسطة وطفيفة”.

ولفت إلى أنه “تم نقل الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم”.

وبذلك يرتفع عدد جرحى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، إلى 5 آلاف و659، من بينهم 838 إصابة خطيرة، وفق المعطيات الرسمية للجيش.

ولليوم الخامس على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية على محافظة جنين، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة نحو 50 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي تضمنت غارات جوية وعمليات خاطفة من القوات الخاصة، أجبر الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 875 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 25, 2025 الساعة 4:55 م

    تحية لأحرار جنين ونابلس و بلاطة وعقبة جبر و نابلس وحوارة و اريحا و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار فلسطين الميامين الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥

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