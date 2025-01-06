إصابة 3 طلاب فلسطينيين بهجوم مستوطنين على مدرسة في الضفة الغربية

رام الله: أصيب 3 طلاب فلسطينيين على الأقل، الاثنين، في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على مدرسة فلسطينية في الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية، فيما أغلق مستوطنون طرقات عدة بمحيط مدن نابلس وقلقيلية وطولكرم وسلفيت، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة.

يأتي ذلك بعد دعوات أطلقها مستوطنون على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين ردا على عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، معتز بشارات، إن “مجموعة من المستوطنين اقتحموا مدرسة بردلة في الأغوار الشمالية والتقطوا صورا لطلبة المدرسة بوجود قوة من الجيش الإسرائيلي”.

وندد بشارات بالاقتحام وقال إنه “يهدف لتخويف الطلبة وتعكير حياتهم الدراسية”، وبيّن أن “المستوطنين اعتدوا على الطلبة مما أدى إلى إصابة 3 منهم برضوض”.

وشمالي الضفة الغربية، أغلق مستوطنون عدة طرقات في محيط مدن نابلس وقلقيلية وطولكرم وسلفيت، بعد عملية إطلاق النار، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة”، وفق شهود عيان.

وفي وقت سابق الاثنين، أغلق الجيش الإسرائيلي مدينتي نابلس وقلقيلية وبلداتٍ شمالي الضفة الغربية المحتلة ودفع بتعزيزات عسكرية، بعد مقتل 3 إسرائيليين إثر إطلاق نار، في وقت تواصل فيها تل أبيب إبادة الشعب الفلسطيني.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل مدينة قلقيلية وبلدات عدة شمالي الضفة، إضافة إلى شارع عام يربط نابلس وقلقيلية.

وأوضح الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية لبلدة الفندق، وشرع بعملية بحث وسحب تسجيلات كاميرات مراقبة في البلدة وبلدات مجاورة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، بمقتل 3 إسرائيليين، هم رجل وسيدتان، في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الهيئة أن “سيارة عابرة أطلقت النار على سيارتين وحافلة كان بداخلها إسرائيليون، وتتم مطاردة مطلقي النار، حيث توجد حواجز على الطرق في نابلس وقرى بالمنطقة”.

فيما قالت “نجمة داود الحمراء” عبر منصة إكس، إن مسعفيها “يقدمون العلاج لـ6 جرحى، 2 في حالة حرجة، والبقية في حالة متوسطة”.

وسبق وأعلن الجيش الإسرائيلي، عبر إكس، وقوع إطلاق نار شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

(الأناضول)