إصابة 3 فلسطينيات إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية سيارتهن في جنين شمالي الضفة الغربية

جنين: أصيبت 3 فلسطينيات بينهن طفلة، السبت، بعدما صدمت آلية عسكرية إسرائيلية سيارتهن في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمه في جنين “تعاملت مع 3 إصابات لسيدتين (24 و25 عاما) وطفلة (4 سنوات)، نتيجة صدم جيب جيش الاحتلال لسيارة (فلسطينية) مدنية”.

وقالت إن الفلسطينيات الثلاث أصبن برضوض مختلفة فيما أصيبت الطفلة بجراح في الوجه، حيث تم نقلهن إلى المستشفى.

وبين شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بعد ظهر السبت، حي الخروبة في مدينة جنين، واعتقل الشاب أسيد أبو حماد، بعد دهم منزله وتفتيشه، قبل الانسحاب.

قوات الاحتلال تقتحم الحي الشرقي في مدينة جنين. pic.twitter.com/fXHtaesuay — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 2, 2025

وبموازاة حرب الإبادة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1011 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)