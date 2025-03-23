إصابة 3 فلسطينيين إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين بجروح ورضوض، مساء الأحد، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا، جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، “وصول إصابتين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية، وإصابة ثالثة جراء الاعتداء بالضرب، إلى مستشفى دورا الحكومي، وجميعها بحالة مستقرة”.

وبيّن شهود عيان، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت وسط بلدة دورا، تزامنًا مع صلاة التراويح، وتمركزت قبالة مبنى البلدية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)