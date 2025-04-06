إصابة 3 فلسطينيين باعتداء لقوات إسرائيلية جنوبي الضفة

رام الله: أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء إطلاق النار والاعتداء بالضرب من قبل قوات إسرائيلية قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، الأحد، إن “ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة (ليلة السبت/الأحد)، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة واد أبو الحمص قرب قرية النعمان شرق مدينة بيت لحم”.

وأضافت الوكالة أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، تجاه مجموعة من العمال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس”.

وذكرت أن أحد الجرحى (17 عاما) أصيب بعيارين ناريين في الفخذ، وآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في الفم، وثالث برضوض وجروح، جراء الاعتداء بالضرب من الجنود الإسرائيليين.

(الأناضول)