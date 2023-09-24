إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي قرب السياج الفاصل في غزة

غزة: أصيب 3 فلسطينيين، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تفريقه تظاهرات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان: “أصيب 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل لقطاع غزة (مع إسرائيل)”، دون توضيح طبيعة الإصابات.

وأفادت مصادر طبية ميدانية بأنها “قدمت العلاج ميدانيا لعدة مصابين بالاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع”.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين لتفريقهم.

والأحد، خرج عشرات الشبان الفلسطينيين في تظاهرات متواصلة لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل “تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة”.

(الأناضول)