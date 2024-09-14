إصابات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل- (فيديو)

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما تعرضت عدة بلدات للاقتحام.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمه تسلمت من الجيش الإسرائيلي “إصابتين بالرصاص الحي (…) على حاجز ترقوميا، قرب مدينة الخليل (جنوب الضفة)”.

وأضاف أن إحدى الإصابتين “خطيرة في الفخذ، والأخرى في الرجل”، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي بالخليل.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، “أطلقت قوات الاحتلال النار صوب شابين عاملين من ترقوميا، عند حاجز البلدة العسكري”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وشمال الضفة، قال الهلال الأحمر إن طواقمه استلمت من الجيش الإسرائيلي “إصابة بالرصاص الحي في الفخذ (…) على حاجز سالم العسكري (غرب مدينة جنين)، ونقلته إلى المستشفى”، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة وفا أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قريتي عرانة، والجَلَمة، شمال جنين، وقرية الفندق، شرق مدينة قلقيلية، شمال الضفة.

وأضافت الوكالة أن “عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحم عرانة، وأخرى اقتحمت الجلمة، دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات”.

وذكرت أن “آليات الاحتلال العسكرية انتشرت على طول الشارع الرئيسي وسط قرية الفندق، ونصبت حاجزا عسكريا، وأعاقت تنقل المواطنين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة في المكان”.

👈مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدتي عرانة والجلمة شمال مدينة جنين. pic.twitter.com/E3t8kvVB65 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 14, 2024

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين رفقة جنود إسرائيليين، البلدة القديمة، مساء السبت.

وقال شهود عيان إن “عشرات المستوطنين، يرافقهم عشرات الجنود الإسرائيليين، اقتحموا البلدة القديمة في الخليل، بما فيها منطقة الأسواق الفلسطينية التقليدية”.

ووفق الشهود، استمع المستوطنون إلى شروحات قدمها مرشدون يرافقونهم، في وقت أجبر فيه السكان على التزام منازلهم.

تغطية صحفية: جنود الاحتلال يحتجزون أطفالاً داخل البلدة القديمة في الخليل؛ لتأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة. pic.twitter.com/wZhCrshXRl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 14, 2024

تغطية صحفية: بحراسة جيش الاحتلال.. مئات المستوطنين يقتحمون البلدة القديمة في الخليل. pic.twitter.com/40aFEmzpfh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 14, 2024

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 703 فلسطينيين بينهم 159 طفلا، وجرح نحو 5 آلاف و700، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

(وكالات)