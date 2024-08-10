إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

رام الله: أصيب، السبت، 3 فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب “إصابة 3 شبان بالرصاص الحي بالقرب من حاجز ميتار العسكري (جنوب) الخليل”، مشيرة إلى أن “الإصابات في الأرجل، وجار نقلها إلى المستشفى”.

من جهته قال شهود عيان إن عمالا فلسطينيين “حاولوا اجتياز مقطع من الجدار الفاصل الإسرائيلي جنوبي الخليل، للوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، فباغتهم جنود الاحتلال بالرصاص”.

(الأناضول)