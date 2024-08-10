سياسة | عربي | فلسطين

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

10 - أغسطس - 2024

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رام الله: أصيب، السبت، 3 فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب “إصابة 3 شبان بالرصاص الحي بالقرب من حاجز ميتار العسكري (جنوب) الخليل”، مشيرة إلى أن “الإصابات في الأرجل، وجار نقلها إلى المستشفى”.

من جهته قال شهود عيان إن عمالا فلسطينيين “حاولوا اجتياز مقطع من الجدار الفاصل الإسرائيلي جنوبي الخليل، للوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، فباغتهم جنود الاحتلال بالرصاص”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 3:23 م

    لن يركع أحرار الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒

    رد

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