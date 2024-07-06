إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمالي الضفة

رام الله: أصيب، السبت، 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقم إسعاف تابعة لها تعاملت مع 3 إصابات خلال مواجهات مع الجيش في شارع القدس ومخيم بلاطة بمدينة نابلس.

وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة لشاب يبلغ من العمر 30 عاما برصاص حي في الفخذ بمواجهات في شارع القدس، وإصابة لشاب يبلغ من العمر 20 عاما بشظايا رصاص في الظهر وآخر يبلغ من العمر 25 عاما بشظايا رصاص في اليد بمواجهات في مخيم بلاطة (شرقي نابلس)”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس باتجاه شارع القدس، وانتشرت في المنطقة وسط إطلاق للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات”.

وعادة يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية بهدف اغتيال أو اعتقال ناشطين فلسطينيين يتهمهم بالمشاركة في أعمال تناهض الاحتلال.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما خلف إضافة إلى المعتقلين 570 شهيدا ونحو 5 آلاف و350 جريحا، ونحو 9 آلاف و535 معتقلا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)