إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة صانور بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقها تعاملات مع 3 إصابات بشظايا الرصاص في بلدة صانور قرب جنين، ونقلتهم إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة صانور جنوب جنين، وداهم موقع “ترسلة” القريب من البلدة.

وأوضح الشهود أن قوات إسرائيلية كبيرة وصلت للموقع، فيما حطت طائرة مروحية في السهل القريب من الموقع.

وموقع ترسلة أو يعرف أيضا بموقع “صانور”، هو عبارة عن معسكر قديم للجيش الأردني إبان حكمه للضفة الغربية منذ عام 1948 وحتى عام 1967، ويضم مسجدا. غير أن السلطات الإسرائيلية حولته لمعسكر قبل أن يتم الانسحاب منه عام 2005 ضمن قانون فك الارتباط.

والخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية تصديق “الكابينت” على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، من بينها موقع “صانور”.

(الأناضول)