إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

رام الله: أصيب، الاثنين، 3 فلسطينيين بالرصاص الحي وعشرات بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز، إثر اقتحام قوة إسرائيلية بلدة المغيّر شرقي رام الله (وسط)، في حين فكك الجيش منزلا يؤوي أسرتين جنوبي الخليل (جنوب).

قال رئيس مجلس قروي المغيّر، أمين أبو عليا، إن “الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية وأطلق الرصاص وقنابل الغاز وجرف حديقة عامة”.

وذكر أبو عليا أن مواجهات اندلعت بين الجيش وسكان القرية “أسفرت عن 3 إصابات بالرصاص الحي، وعشرات بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز” متحدثا عن “نقل 3 إصابات إلى مستشفيات رام الله إحداها في العين”.

وأشار أبو عليا إلى أن “قوات الاحتلال قامت بتدمير حديقة الشهداء (عامة)، وتجريف أرض زراعية تزيد مساحتها على 40 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)”.

وتابع أن الحديقة “مقامة على نحو 15 دونما، ومزروعة بأشجار زيتون مُعمّرة، تحمل كل منها اسم شهيد من شهداء القرية تخليدا لذكراهم”.

وقال إن “قوات الاحتلال أصدرت إخطارا بإعادة الأرض المستصلحة إلى ما كانت عليه، فتوجهنا إلى المحاكم الإسرائيلية لكن تفاجأنا بالاقتحام وأعمال التجريف”.

وجنوبي الضفة، قام الجيش الإسرائيلي بتفكيك ومصادر منزل يؤوي أسرتين، وفق ما أفاد به صاحب المنزل أحمد أبو قبيطة.

وأوضح أبو قبيطة: “نعاني من ضغط داخل منزلنا في بلدة يطا، بنينا هذا المنزل من الحديد والصفيح من طابقين مساحة كل طابق 80 مترا مربعا”.

وتابع أن “(موظفي) الإدارة المدنية (تابعة للجيش) حضروا إلى المنزل وطلبوا مني استصدار تصريح للبيت، قدمت الطلب ودفعت الرسوم اللازمة، للأسف الشديد اليوم هدموا المنزل وحمّلوه (صادروا مكوناته)”.

وقال أبو قبيطة إن “المنزل كان مأهولا تعيش فيه أسرة: الطبقة الأولى 7 أنفار، والطبقة الثانية 6 أنفار”.

من جانب آخر، قال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الاثنين، 12 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة الغربية.

وأضاف في بيان، أن الاعتقالات تركزت في محافظات القدس وجنين ورام الله والخليل.

وذكر أن بين المعتقلين القيادي في حركة “حماس” الأسير السابق فتحي العتوم من مدينة جنين.

من جانبها، قالت “كتائب القسام” في جنين، الجناح العسكري لحركة “حماس” على قناتها في تلغرام، إنها استهدفت “قوات الجيش الإسرائيلي بوابل كبير من الرصاص وعدد من العبوات المتفجرة، مما أدى لإعطاب آلية عسكرية صهيونية”.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توترا متصاعدا مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، دون أن تنجح مختلف الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

(الأناضول)