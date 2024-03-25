إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس

رام الله: أصيب 3 فلسطينيين، الإثنين، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدنا وبلدات الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن “طواقمها تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة من نابلس”.

ولفتت إلى أنه تم نقل جميع الإصابات للعلاج في المستشفى.

وذكر الشهود أن الجيش نفذ اقتحامات في مدينة نابلس، وبلدات بمحافظة قلقيلية، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا، وبلدات بمحافظتي الخليل وبيت لحم، وبلدات في محافظة جنين.

وأضافوا أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء في نابلس وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشاروا إلى أن الجيش داهم منازل فلسطينية في البلدة القديمة من نابلس وقام بتفتيشها.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال عدة بلدات، بينها الفندق وحجة وعزون، واعتقلت عددا من المواطنين.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عقبة جبر قرب أريحا، وسط اندلاع اشتباك مسلح مع فلسطينيين، وفق الشهود.

وبحسب الشهود، اعتقلت القوات عددا من المواطنين من المخيم، قبل انسحابها.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم العروب للاجئين قرب الخليل، وبلدات بمحافظتي بيت لحم وجنين، وداهم منازل فلسطينية.

وأسفرت عمليات جيش الاحتلال المتصاعدة بمدن الضفة، حتى الأحد، عن استشهاد 450 فلسطينيا وإصابة نحو 4750 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى نحو 7755، وهي أرقام قياسية خلال قرابة 5 أشهر، مقارنة بالأعوام السابقة.

(الأناضول)