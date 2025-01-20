إصابة 3 فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في جنوب غزة

غزة: أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة على مواطنين في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي قوله إن “ثلاث إصابات وصلت إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس جراء انفجار قنبلة ألقتها مسيرة كواد كابتر أثناء تفقد المواطنين منازلهم بالقرب من المناطق العازلة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأحد.

( د ب أ )