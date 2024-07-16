إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية 

القدس: أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، الثلاثاء، إثر إطلاق نار على سيارتهم شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال، إن فلسطينيين “أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية قرب مفرق رامين” شمال الضفة الغربية.

وأضاف: “أصيب عدد من المدنيين بجروح طفيفة وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي”.

وتابع أن قوات الجيش “بدأت بمطاردة مطلقي النار”.

من جهتها، أشارت نجمة داود الحمراء في منشور على منصة “إكس” إلى إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نتيجة الزجاج المحطم إثر إطلاق النيران على السيارة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم العثور على 55 خرطوش رصاص في المنطقة.

وحتى الساعة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الحادث.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 575 فلسطينيا، وإصابة نحو 5350، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

(الأناضول)