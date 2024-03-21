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إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين جراء إلقاء قنبلة على حافلة في الضفة الغربية- (فيديو)

21 - مارس - 2024

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القدس المحتلة: أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح، الخميس، جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب شرق مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ 3 مستوطنين إسرائيليين، أصيبوا بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة “غوش عتصيون”.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ الجيش يلاحق المنفذ الذي لم تعلن عن هويته كما لم تقدم معلومات عن مدى خطورة الإصابات التي تحدثت عنها.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

(الأناضول)

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