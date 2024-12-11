إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين في شمال الضفة الغربية

القدس: أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين خلال ساعات ليل الثلاثاء/ الأربعاء، إثر إطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها دخلت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة “إكس”: “تم إطلاق نار ليلا تجاه مركبة إسرائيلية اخترقت حاجزا ودخلت مدينة نابلس بشكل مخالف للقانون”.

وأضاف: “غادرت السيارة المدينة وغادر راكبوها بشكل مستقل لإجراء الفحص الطبي وسيتم التحقيق في القضية”.

وتابع الجيش: “تم اعتقال الثلاثة للتحقيق معهم من قبل الشرطة الإسرائيلية”.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستوطنين الثلاثة “متدينون، وأصيبوا بجروح طفيفة بإطلاق النار على سيارتهم لدى محاولتهم الوصول إلى قبر يوسف في نابلس”.

#تفاصيل | إصابة 3 مستوطنين برصاص مقاومين في نابلس أصيب فجر اليوم، 3 مستوطنين برصاص مقاومين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. أطلق مقاومون النار صوب سيارة المستوطنين الثلاثة خلال محاولتهم الوصول إلى المنطقة الشرقية من نابلس واقتحام قبر يوسف. تمكن المستوطنون من الهرب بسيارتهم… pic.twitter.com/B2Xi210z0O — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 11, 2024

(الأناضول)