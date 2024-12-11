سياسة | دولي

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين في شمال الضفة الغربية

11 - ديسمبر - 2024

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القدس: أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين خلال ساعات ليل الثلاثاء/ الأربعاء، إثر إطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها دخلت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة “إكس”: “تم إطلاق نار ليلا تجاه مركبة إسرائيلية اخترقت حاجزا ودخلت مدينة نابلس بشكل مخالف للقانون”.
وأضاف: “غادرت السيارة المدينة وغادر راكبوها بشكل مستقل لإجراء الفحص الطبي وسيتم التحقيق في القضية”.
وتابع الجيش: “تم اعتقال الثلاثة للتحقيق معهم من قبل الشرطة الإسرائيلية”.
من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستوطنين الثلاثة “متدينون، وأصيبوا بجروح طفيفة بإطلاق النار على سيارتهم لدى محاولتهم الوصول إلى قبر يوسف في نابلس”.

(الأناضول)

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