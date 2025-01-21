أربعة جرحى في عملية طعن بتل أبيب نفذها أمريكي من أصل مغربي وصل قبل أيام- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: قال موقع والا الإسرائيلي إن 4 أشخاص أصيبوا في عملية طعن في تل أبيب في حين قال الإسعاف الإسرائيلي إن الإصابات جرت في موقعين مختلفين.

كما أكد الإسعاف أن منفذ العملية قد تم إطلاق النار عليه وتحييده.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: “تم تحييد منفذ عملية الطعن في تل أبيب والحدث انتهى”.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن منفذ عملية الطعن يدعى قاضي عبد العزيز وهو أمريكي من أصل مغربي دخل إسرائيل كسائح قبل أيام.

وأوضحت القناة أن شرطية خارج الخدمة كانت قرب موقع العملية هي من قتلت المنفذ.

المغربي "قاضي عبد العزيز" سافر من امريكا إلى تل أبيب بتأشيرة سياحية لتنفيذ عملية طعن أصيب فيها أربعة اسرائيليين عقيدة الانتماء للأمة وجراحها هو ما دفعه لذلك pic.twitter.com/Fm2KsKpkoZ — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) January 21, 2025

عاجل | ترجمة قدس: استــــشهاد منفذ عملية الطعن في “تل أبيب” والتي أسفرت عن إصابتين إحداهما خطيرة. pic.twitter.com/m4npyCLRBO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2025

استنفار الاحتلال بمكان وقوع عملية الطعن في “تل أبيب”، والتي أسفرت عن إصابتين إحداهما خطيرة. pic.twitter.com/xRlfCfmmog — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2025

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك اشتباها بوجود شخص إضافي ساعد منفذ العملية.

وقالت صحيفة معاريف إن الشرطة الإسرائيلية تطارد دراجة نارية أقلت المنفذ قبل لحظات من الهجوم.

من مكان وقوع عملية الطعن في “تل أبيب”، والتي أسفرت عن إصابتين إحداهما خطيرة. pic.twitter.com/mu1fk9VaWO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2025