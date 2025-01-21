سياسة | دولي

أربعة جرحى في عملية طعن بتل أبيب نفذها أمريكي من أصل مغربي وصل قبل أيام- (صور وفيديو)

21 - يناير - 2025

حجم الخط
12

“القدس العربي”: قال موقع والا الإسرائيلي إن 4 أشخاص أصيبوا في عملية طعن في تل أبيب في حين قال الإسعاف الإسرائيلي إن الإصابات جرت في موقعين مختلفين.

كما أكد الإسعاف أن منفذ العملية قد تم إطلاق النار عليه وتحييده.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: “تم تحييد منفذ عملية الطعن في تل أبيب والحدث انتهى”.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن منفذ عملية الطعن يدعى قاضي عبد العزيز وهو أمريكي من أصل مغربي دخل إسرائيل كسائح قبل أيام.

وأوضحت القناة أن شرطية خارج الخدمة كانت قرب موقع العملية هي من قتلت المنفذ.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك اشتباها بوجود شخص إضافي ساعد منفذ العملية.

وقالت صحيفة معاريف إن الشرطة الإسرائيلية تطارد دراجة نارية أقلت المنفذ قبل لحظات من الهجوم.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ملاحظ محايد:
    يناير 22, 2025 الساعة 2:59 م

    يجب دفنه في حي المغاربة بالقدس الشريف.

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

بنكيران: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية في غزة- (فيديو)
26 - أبريل - 2025
الممثل المغربي محمد الخياري يعيد تضامن الفنانين مع فلسطين إلى الواجهة- (صور)
25 - أبريل - 2025
مغاربة يشاركون في الإضراب العالمي تضامنا مع غزة- (فيديو)
7 - أبريل - 2025
السجن عاما لناشط في المغرب بسبب تدوينات انتقد فيها موقف السعودية من حرب غزة
24 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية