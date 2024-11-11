إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صواريخ أطلقها “حزب الله” على خليج حيفا- (صور وفيديو)

القدس المحتلة: أصيب 4 إسرائيليين، الاثنين، جراء سقوط صواريخ أُطلقت على مستوطنة الكريوت، بعد الإعلان عن رصد 110 صواريخ أطلقت من لبنان على خليج حيفا والجليلين الأعلى والغربي شمال إسرائيل.

وقالت قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف)، إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط صواريخ أُطلقت على الكريوت.

جولة من القصف العنيفة ومن أعنفهم منذ بدابة الحرب .

90 صاروخاً أطلقها حزب الله على مجمع مستوطنات كريوت بالقرب من حيفا . وأكثر من 200 عملية أطلاق صاروخي منذ الصباح . pic.twitter.com/vqeQKOJCUa — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 11, 2024

لقطات ترصد أضرارا نجمت عن سقوط صواريخ في منطقة خليج #حيفا انطلقت من جنوب #لبنان#الأخبار pic.twitter.com/JwNEFQUguB — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 11, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة إكس: “بعد الإنذارات التي فُعّلت عند الساعة 15:40 – 15:45 (13:40 – 13:45 ت.غ) في منطقة الخليج والجليل، تم رصد نحو 80 صاروخا أُطلقت من لبنان”.

وأضاف أنه تم “اعتراض معظم هذه الصواريخ، ورصد سقوط بعضها في المنطقة”.

وذكر أنه “متابعة للإنذارات التي فُعّلت عند الساعة 16:02 – 16:03 في الجليل الأعلى والجليل الغربي والخليج، تم رصد نحو 10 صواريخ أُطلقت من لبنان”.

وبعد ذلك بدقائق أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إطلاق 20 صاروخا على مناطق صفد و”روش بينا” ومحيطهما بالجليل الأعلى.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “انفجر صاروخ قرب محطة للحافلات في كريات آتا (بالكريوت)”، وأعلنت إصابة مستوطن بجروح طفيفة.

فيما لم تتضح على الفور معلومات عن المصابين الثلاث الآخرين بالكريوت.

وأضافت الصحيفة: “سجلت أضرار جسيمة في المحطة نفسها وفي السيارات المجاورة. وتم الإبلاغ عن العديد من مشاهد السقوط في الكريوت”.

كذلك، أصاب صاروخ بشكل مباشر شقة في “كريات بياليك”، دون وقوع إصابات حيث كان السكان في أحد الملاجئ وقتها، وفق ذات المصدر.

وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن مبنى تضرر في “كريات يام”، كما رصدت أضرار بمبان مختلفة في “كريات موتسكين”.

كما لحقت أضرار بمنزل في كيبوتس “أفيك”، في الكريوت بخليج حيفا أيضا جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

وذكرت الشرطة في بيان أنه تم تحديد 5 إصابات مباشرة لمبان، وأضرار في مركبات بمناطق متفرقة بخليج حيفا.

بالإضافة إلى أضرار بيئية وحرائق نتيجة سقوط الصواريخ في منطقة خليج حيفا، وفق القناة (12) العبرية الخاصة.

هذا الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، ليس لأنه يوثق إطلاق الصواريخ في الرشقة الأخيرة على ضواحي حيفا، بل بسبب الحديث الذي دار بين الجنديين. في الفيديو جنود الاحتلال صُدموا مما حدث. يقول أحد الجنود للآخر: “نحن نظفنا هذه المنطقة، كيف يحدث هذا؟” فيسأله الجندي الآخر: “كيف نظفناها؟”… pic.twitter.com/ccDpcht6pT — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 11, 2024

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات والمدن بشمال إسرائيل بعد إطلاق 3 رشقات صاروخية من لبنان.

من جانبه، أعلن “حزب الله” في بيان، استهداف قاعدتي شراغا شمالي عكا وزوفولون شمال حيفا برشقات صاروخية.

كما استهدف مقاتلو الحزب منطقة الكريوت بصليةٍ صاروخيّة، وفق ما أعلنه الحزب في بيان آخر.

إلى جانب استهداف الحزب لـ”قاعدة عميعاد (مقر قيادة ‏الفيلق الشمالي) جنوب مدينة صفد، بِصليةٍ صاروخية كبيرة” حسب بيان للحزب.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 146 شهيد وجريح فلسطينيين، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(الأناضول)