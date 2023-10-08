إصابة 4 جنود إسرائيليين بـ”نيران صديقة” قرب حدود لبنان

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إصابة 4 من جنوده بنيران زملائهم في منطقة الجليل الغربي (شمال) قرب حدود لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن المتحدث باسم الجيش قوله إن “قوات (إسرائيلية) عملت في وقت سابق الأحد بالقرب من موشاف (مستوطنة) شاتولا في الجليل الغربي، بالقرب من الحدود مع لبنان”.

وأضاف أن القوة “رصدت مركبة مجهولة وصلت بسرعة وحاولت تجاوز نقطة التفتيش العسكرية هناك”.

وتابع المتحدث: “ردا على ذلك، أطلقت القوة النار تجاه المركبة، وتبين لاحقا أنها آلية عسكرية. ونتيجة لإطلاق النار، أصيب أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي، أحدهم بجروح متوسطة والباقون بجروح طفيفة، وتم نقل الجرحى لتلقي العلاج الطبي”.

وصباح الأحد، قصف الجيش الإسرائيلي عبر طائرة من دون طيار خيمة نصبتها جماعة “حزب الله” في منطقة مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان، ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان على مواقع عسكرية إسرائيلية، وفقا لمراسل الأناضول.

وفي وقت سابق الأحد، قالت القناة “12” العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على مواطن إسرائيلي على الطريق السريع 4 قرب أشدود (جنوب)، بعد ما اعتقدت عناصرها أنه مسلح فلسطيني، في وقت تدور فيه اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين في عدة مستوطنات جنوب البلاد.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 413 فلسطينيا وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين في إسرائيل.

(الأناضول)