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إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة بطوباس- (فيديو)

14 - أغسطس - 2024

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طوباس: أُصيب 4 جنود إسرائيليين بجروح مختلفة، الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة خلال عملية عسكرية بمدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري.

ونقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي لم تسمها، قالت هيئة البث (رسمية) إن جنديين أصيبا بجروح متوسطة، فيما أُصيب آخران بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة في طوباس.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن الانفجار وقع خلال عملية عسكرية للجيش في طوباس وبلدة طمون ومخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين، وأسفر عن إصابة 4 جنود تم نقلهم إلى مستشفى.

وفي وقت سابق الأربعاء، انسحب الجيش الإسرائيلي من طوباس وطمون، بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات، قتل خلالها 5 فلسطينيين وأصاب واعتقل آخرين.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 5:45 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أسود فلسطين طوباس و الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒

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