إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة بطوباس- (فيديو)

طوباس: أُصيب 4 جنود إسرائيليين بجروح مختلفة، الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة خلال عملية عسكرية بمدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري.

ونقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي لم تسمها، قالت هيئة البث (رسمية) إن جنديين أصيبا بجروح متوسطة، فيما أُصيب آخران بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة بمركبة مدرعة في طوباس.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن الانفجار وقع خلال عملية عسكرية للجيش في طوباس وبلدة طمون ومخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين، وأسفر عن إصابة 4 جنود تم نقلهم إلى مستشفى.

تم ايجاد هواتف لجنود الاحتلال بعد تفجير آلية لجيش الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. pic.twitter.com/pK1AKbQWQs — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) August 14, 2024

على من الليلة الدور ، “طوباس” في ظل الهجمات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف شمال الضفة الغربية، والتي بدأت مع بداية الحرب على غزة، شهدت مدينة طوباس قبل قليل اقتحام إرهابي إسرائيلي جديدة.

بعد ازدياد الخطر على الجنود الإسرائيليين وارتفاع أعداد القتلى والإصابات في صفوفهم، كثف… pic.twitter.com/yYBssDiEXk — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 14, 2024

لحظة تفجير عبوة بآليات الاحتلال في منطقة الواد بمدينة #طوباس وعثور الأهالي على هواتف لجنود الاحتلال في مكان الآلية المدمرة .. pic.twitter.com/Y6NiKXaqft — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) August 14, 2024

وفي وقت سابق الأربعاء، انسحب الجيش الإسرائيلي من طوباس وطمون، بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات، قتل خلالها 5 فلسطينيين وأصاب واعتقل آخرين.

(الأناضول)