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إصابة 7 جنود إسرائيليين في هجوم مزدوج قرب مستوطنة “حوميش” شمال الضفة- (صور وفيديو)

8 - مارس - 2024

أرشيف

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين في انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في مستوطنة “حوميش” شمال الضفة الغربية، الجمعة، إلى 7 جنود، بعدما ذكر في وقت سابق إصابة 4.

وأعلنت “كتيبة جنين” عبر مكبرات الصوت مسؤوليتها عن العملية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين أطقا النار على نقطة عسكرية في حوميش ولاذا بالفرار.

وأضافت الهيئة الرسمية أنه “أثناء مطاردة (مطلقي النار) أصيب جنود بانفجار عبوة ناسفة”.

وأشارت معلومات أولية إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار.

https://twitter.com/jafra_ps/status/1766112523659379197

من جانبها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش وبعد وقت قصير قاموا بتفجير عبوة ناسفة.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يمشط موقع العملية في حوميش بحثا عن المنفذين.

ومنذ شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ازدادت التوترات في الضفة الغربية حيث كثّف عملياته العسكرية وزاد اقتحاماته ودهمه للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650 بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2024 الساعة 4:27 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين في الضفة الغربية يا عينيا يدكون عصابة الإرهابي الدموي المجرم بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع النتن ياهو دكا دكا حتى تصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 🇵🇸😏💪🚀🚀🚀🚀🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2024 الساعة 4:28 م

    تحية للعرين تحية لجنين وتحية لبلاطة وتحية لأريحا وعقبة جبر وتحية لنابلس وتحية لحوارة و تحية لطولكرم ونور الشمس والخليل والجليل 🇵🇸🤕💪🚀🚀🚀🚀🚀

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  3. يقول أحمد حنتولي:
    مارس 8, 2024 الساعة 4:52 م

    الله أكبر و لله الحمد. اسمها سيلة الظهر و هي قرية أجدادي التي لم أراها بعد الهم حرر كل بلاد المسلمين

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  4. يقول ابو سمرة:
    مارس 8, 2024 الساعة 4:58 م

    مفيش فايدة يا صفيّة. لا مستقبل مشرق في الشرق الاوسط دون أن يحققوا مبتغاهم.

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  5. يقول د.سلمى:
    مارس 9, 2024 الساعة 4:21 ص

    نقل المقاومة في غزة لخبراتها العسكرية إلى الضفة الغربية وخاصة تكنولوجيا الصواريخ، وانضمام الأحرار من قوات السلطة لها بداية مشروع تحرير فلسطين.

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