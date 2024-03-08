إصابة 7 جنود إسرائيليين في هجوم مزدوج قرب مستوطنة “حوميش” شمال الضفة- (صور وفيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين في انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في مستوطنة “حوميش” شمال الضفة الغربية، الجمعة، إلى 7 جنود، بعدما ذكر في وقت سابق إصابة 4.

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ارتفاع عدد الجرحى في حادثة انفجار عبوة ناسفة في حومش الى 7 جرحى

3 اصابتهم خطيرة 3 متوسطة 1 حالة خفيفة تم نقلهم الى مستشفى نيليسون pic.twitter.com/xb8HB98mmp — موشى يائير יאיר משה (@mosha3324) March 8, 2024

وأعلنت “كتيبة جنين” عبر مكبرات الصوت مسؤوليتها عن العملية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين أطقا النار على نقطة عسكرية في حوميش ولاذا بالفرار.

وأضافت الهيئة الرسمية أنه “أثناء مطاردة (مطلقي النار) أصيب جنود بانفجار عبوة ناسفة”.

وأشارت معلومات أولية إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار.

https://twitter.com/jafra_ps/status/1766112523659379197

من جانبها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش وبعد وقت قصير قاموا بتفجير عبوة ناسفة.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يمشط موقع العملية في حوميش بحثا عن المنفذين. الاحتلال يقول إن عملية حومش “تم التخطيط لها مسبقا حيث استدرج الجنود إلى موقع زُرعت فيه عبوة ناسفة”.. التفاصيل مع مدير مكتب #الجزيرة في رام الله وليد العمري#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Qqm6byo9em — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 8, 2024 اصابتان في صفوف الصهاينة نتيجة تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة حوميش في الضفة الغربية pic.twitter.com/630SZbIDsA — كرار عامر | Karar Ammr (@karar3mr) March 8, 2024

ومنذ شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ازدادت التوترات في الضفة الغربية حيث كثّف عملياته العسكرية وزاد اقتحاماته ودهمه للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650 بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

🔴 #عاجل | القناة 12 العبرية: عملية مزدوجة شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير عبوة ناسفة لحظة تجمع الجنود في مستوطنة حومش قرب جنين

🔴 مسلحان فلسطينيان أطلقا النار على موقع للجيش وانسحبا وعندما لحقتهما دورية إسرائيلية تعرضت لتفجير قنبلة

🔴 إصابة 3 من الجنود في العملية،… pic.twitter.com/xi3t24Py4P — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) March 8, 2024

(وكالات)