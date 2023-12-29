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إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال “بعملية دهس” جنوب الضفة واستشهاد المنفذ- (فيديوهات)

منذ 23 دقيقة

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القدس: أصيب 4 من جنود الاحتلال بجروح متوسطة وطفيفة، الجمعة، في “عملية دهس” جنوب الضفة الغربية، قبل استشهاد المنفذ بالرصاص.
ووقعت “عملية الدهس” جنوب الخليل، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وقال “نجمة داود الحمراء” في تغريدة، إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 طفيفة.
بدورها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إنه تم إطلاق النار على السائق ما أدى إلى استشهاده، دون مزيد من التفاصيل عن هويته.

(الأناضول)

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