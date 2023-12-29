إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال “بعملية دهس” جنوب الضفة واستشهاد المنفذ- (فيديوهات)

القدس: أصيب 4 من جنود الاحتلال بجروح متوسطة وطفيفة، الجمعة، في “عملية دهس” جنوب الضفة الغربية، قبل استشهاد المنفذ بالرصاص.

ووقعت “عملية الدهس” جنوب الخليل، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقال “نجمة داود الحمراء” في تغريدة، إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 طفيفة.

بدورها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إنه تم إطلاق النار على السائق ما أدى إلى استشهاده، دون مزيد من التفاصيل عن هويته.

عاجل تغطية صحفية: قوات الاحـ ـتلال تطلق النار تجاه مركبة عند واد الشاجنة في مدينة دورا جنوب الخليل pic.twitter.com/DGfQiI71Nw — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 29, 2023

انتشار مكثف لقوات الاحتلال في واد الشاجنة قرب دورا جنوب الخليل حيث عملية الدهس التي أدت لإصابة 4 جنود .. اربع اصابات pic.twitter.com/p4OWITL1TD — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) December 29, 2023

(الأناضول)