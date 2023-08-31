إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال في عملية دهس غربي رام الله- (فيديوهات)

تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع عملية دهس استهدفت جنودا قرب حاجز مكابيم القريب من رام الله ومدينة القدس صباح اليوم الخميس.

وذكرت قناة “أي 24 نيوز” على موقعها الإلكتروني أن “أربعة جنود تعرضوا لإصابات متفاوتة، اثنان منهم بحالة خطيرة”.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية على حاجز عسكري غربي رام الله، أطلقت النار على سائق مركبة فلسطينية.

وأشار الشهود إلى أن السائق أصيب بالرصاص الإسرائيلي.

(وكالات)