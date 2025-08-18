إصابة 4 سوريين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة جنوب لبنان

بيروت: أصيب 4 عمال سورين بجروح، الاثنين، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في بلدة الخيام، في حين فجرت إسرائيل منزلا في بلدة ميس الجبل، بينما واصل طيرانها المسيّر التحليق في أجواء مناطق بالجنوب.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن “قنبلة ألقاها العدو الإسرائيلي من مسيرة على بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص من الجنسية السورية بجروح”.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في وادي العصافير-الخيام قرب معامل الحجر، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عمّال سوريين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وقالت الوكالة إن “قوة معادية (إسرائيلية) فجّرت منزلا في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الأراضي اللبنانية شرق البلدة”.

وأشارت إلى أن مسيّرة إسرائيلية “ألقت قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة” الحدودية، فيما سُجل تحليق للطيران المسير فوق أجواء وادي زفتا وبلدة النميرية ووادي كفروة.

ولفتت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية أخرى “ألقت قنبلة صوتية على بلدة راميا أثناء مراسم دفن أحد أبنائها، دون وقوع إصابات، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة على علو منخفض فوق منطقة الزهراني وصور وقرى وبلدات القضاء”.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 شهيدا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

(وكالات)