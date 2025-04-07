إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين إسرائيليين جنوب الضفة- (فيديو)

الخليل: أصيب 4 فلسطينيين، مساء الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

عاجل | في أحدث حصيلة: إصابة 4 فلسطينيين، جرّاء هجوم مستوطنين على خربة أم الخير بمسافر يطا، جنوب الخليل. pic.twitter.com/JvYAYKXbSR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 7, 2025

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنها نقلت 4 إصابات إلى المستشفى، بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين في قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين استخدموا العصي والهراوات في الاعتداء على سكان القرية.

بدورها، قالت منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو” في بيان، إن الهجوم وقع أمام أنظار جنود إسرائيليين “وفروا الحماية للمستوطنين ومنعوا السكان من الدفاع عن أنفسهم، في مشهد يعكس تواطؤاً واضحًا من قبل جيش الاحتلال مع المهاجمين”.

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/J0gvwYzZQM — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 7, 2025

ويبلغ عدد المستوطنين بالضفة، نحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 136 بؤرة زراعية رعوية، وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(الأناضول)