 إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص في هجوم لمستوطنين إسرائيليين وسط الضفة أول أيام عيد الفطر 

رام الله: أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وطفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مستوطنون على قرية برقة شرق رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وبحسب خبر “وفا”، فقد أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي، بالإضافة إلى طفل (15 عاماً) أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، جراء هجوم المستعمرين على القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 مستعمرًا هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص.

وأضافت المصادر أن المستعمرين أحرقوا حظيرة للأغنام “بركس” خلال هجومهم على القرية.