سياسة | عربي | فلسطين

 إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص في هجوم لمستوطنين إسرائيليين وسط الضفة أول أيام عيد الفطر 

10 - أبريل - 2024

صورة من الأرشيف

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رام الله: أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وطفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأربعاء، في هجوم شنه مستوطنون على قرية برقة شرق رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وبحسب خبر “وفا”، فقد أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت ثلاث إصابات بالرصاص الحي، بالإضافة إلى طفل (15 عاماً) أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، جراء هجوم المستعمرين على القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 30 مستعمرًا هاجموا القرية وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بينهم طفل بالرصاص.

وأضافت المصادر أن المستعمرين أحرقوا حظيرة للأغنام “بركس” خلال هجومهم على القرية.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 10, 2024 الساعة 3:20 م

    عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو عازمة على التطهير العرقي لفلسطيني الضفة الغربية يا عينيا فحاصر حصارك أيها الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀🔥

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