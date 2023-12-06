إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق نابلس

رام الله: أصيب أربعة فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة، شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن “قوات إسرائيلية خاصة (مستعربين) تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان”.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن “شابا (25 عاما) أصيب برصاصة في الخاصرة، وآخر في رأسه وجروحه حرجة للغاية، وثالث بالفخذ، ورابع باليد”.

وأشارت الوكالة إلى أن “قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات ترافقها جرافتان عسكريتان من حاجز عورتا العسكري، باتجاه مخيم بلاطة”.

( د ب أ )