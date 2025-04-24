إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية- (فيديو)

رام الله: أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين ، اليوم الخميس، بالرصاص الحي والتعدي بالضرب، خلال عملية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد قوله إن “طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل 15/ عاما/ برصاص الاحتلال في الركبة، وشاب 21/ عاما/ بالرصاص في القدم، فيما أصيب طفلان بكسور خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهما”.

وأكدت مصادر أمنية أن “قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين خلال اقتحام مخيم بلاطة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت حارة الحشاشين داخل مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل، وسط دفع الاحتلال بمزيد من التعزيزات”.

(وكالات)