شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل- (فيديوهات)

الخليل: استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب يحيى دانيال عوض (29 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال اقتحامها مخيم الفوار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأُصيب 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما نفذ مستوطنون عدة هجمات بالضفة طالت فلسطينيين وممتلكاتهم.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب إن طواقمها نقلت إصابتين بالرصاص الحي لشابين من مخيم الفوار إلى المستشفى، واحدة في الصدر والأخرى في الساقين.

فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، أن عدد الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار ارتفع إلى أربع.

وأضافت الوكالة أن هذه الإصابات تم نقلها إلى مستشفى يطا الحكومي، مشيرة إلى أن إحدى الإصابات حرجة في الصدر، بينما تراوحت الإصابات الأخرى بين المتوسطة والطفيفة، ووقعت في مناطق مختلفة مثل القدم والكتف والظهر.

متابعة .. قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من عائلة الأطرش بعد اقتحام منازلهم في منطقة سدة الفحص جنوبي مدينة الخليل pic.twitter.com/xYEdpvVzfD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 24, 2024

ووفق شهود عيان للأناضول، فإن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفوار، وبلدة دورا في الخليل.

وأكد الشهود أن “أصوات طلقات نارية سمعت في مخيم الفوار بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي”.

ومن حين إلى آخر، يقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم الواقع قرب الشارع العام جنوب مدينة الخليل، وتندلع مواجهات مع فلسطينيين بالحجارة يرد عليها الجيش بالرصاص الحي.

في السياق، أضاف الشهود أن “قوة إسرائيلية اقتحمت قرية الطَبَقة جنوب الخليل أيضا، وداهمت عدة منازل وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب”.

متابعة .. جانب من اقتحام قوات الاحتلال منطقة الفحص جنوب مدينة الخليل. pic.twitter.com/2S7pQVlvSV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 24, 2024

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن “مستوطنين هاجموا منزلا في قرية الكرمل بمدينة الخليل، وحطموا محتوياته، كما اقتلعوا عددا من الأشجار، وخربوا مزروعات”.

وأضافت الوكالة أن المستوطنين “قاموا بتجريف أراض زراعية تعود لعائلتي الجبارين وأبو عرام، بينما تمنع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها وزراعتها منذ شهور”.

وشمالي الضفة، قالت الوكالة إن مستوطنين “رشقوا بالحجارة سيارات فلسطينية عند المدخل الرئيسي لقرية ياسوف شرق سلفيت، ما أدى لتضرر عدد منها”.

وأشارت إلى اقتحام “قوات الاحتلال قرية تِل، جنوب غرب مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية، واندلاع مواجهات مع فلسطينيين، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اعتقالات”.

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة حزما شمال القدس، دون أن يشير إلى وقوع إصابات.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)