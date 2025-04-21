إصابة 4 فلسطينيين خلال اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة

رام الله: أُصيب، مساء الإثنين، 4 فلسطينيين، بينهم طفلان بالرصاص الحيّ، وتعرض طفل ثالث وشاب آخر للضرب خلال اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة لفتى (16 عاما) بالرصاص الحيّ في البطن” من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل (جنوب).

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” بأن طفلا (16 عاما) من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، أصيب بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في البلدة.

وأضافت أن “قوات الاحتلال التي كانت في البلدة خلال هدمها عمارة سكنية مؤلفة من ستة طوابق، أطلقت الرصاص الحيّ صوب المواطنين بمن فيهم طلبة المدارس، حيث أصيب طالب برصاصة في قدمه، ونُقل إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج”.

وأكدت الوكالة الفلسطينية إصابة شاب برضوض في بلدة إذنا “جراء اعتداء جنود الاحتلال (الإسرائيلي) عليه بالضرب”.

وأشارت إلى إصابة “عدد من المواطنين بحالات اختناق، حيث عولجوا ميدانيا”.

وأوضحت أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا وسط إطلاق الرصاص الحيّ وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين”.

كما اقتحم الجيش بلدتي نحالين والخضر غرب وجنوب مدينة بيت لحم “دون أن يبلغ عن إصابات”، وفق الوكالة.

وشمالي الضفة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها نقلت إلى المستشفى “طفلا يبلغ من العمر 15 عاما تعرض للاعتداء بالضرب (من الجيش الإسرائيلي)”، خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وأضافت أن الجيش اقتحم بلدتي قبلان وبيت فوريك في محافظة نابلس “وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع”.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وزّع إخطارات بهدم منشآت سكنية وحظائر في الأغوار الشمالية “بحجة عدم الترخيص”.

كما اقتحم الجيش بالمدرعات مدينة طولكرم، دون أن تشير الوكالة إلى وقوع مواجهات أو اعتقالات.

وتتعرض مدينة طولكرم ومخيمها لعملية إسرائيلية متواصلة منذ 85 يوما، أسفرت عن آلاف المهجرين وتدمير مئات المنازل.

ووفق الوكالة الفلسطينية، شهدت مدينة طولكرم، الإثنين، تحركات لآليات الاحتلال وفرق المشاة في مختلف أحيائها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت، ما أعاق حركة المواطنين والمركبات.

ووسط الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية برقا، “دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات”.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)