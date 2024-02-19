إصابة 4 فلسطينيين بهجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية بالضفة الغربية- (فيديو)

رام الله: أصيب 4 فلسطينيين بجروح، مساء الاثنين، جراء هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية بُرقة الفلسطينية شمال غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتدوا خلاله على ممتلكات سكانها.

تغطية صحفية:”مستوطنون يحرقون مركبة مواطن في بلدة برقة قضاء نابلس.” pic.twitter.com/h1gRN0iHBG — فلسطين بوست (@PalpostN) February 19, 2024

وقال المواطن ضياء حجي، من سكان قرية برقة، إن نحو 10 مستوطنين هاجموا منازل على أطراف قريته، بينها منزله.

وأضاف: “نحو 10 مستوطنين هاجموا 4 منازل في القرية، منها منزلي، وأحرقوا 4 سيارات تعود لأصحاب المنازل”.

وأشار إلى تسجيل 4 إصابات بين الفلسطينيين بجروح وحروق نتيجة الاعتداء.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الإسعاف من الدخول لبلدة برقة.

في حادثة منفصلة، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن مواطنين أصيبا بالرصاص غرب نابلس.

وأضافت الوكالة أن “قوة إسرائيلية راجلة اقتحمت قرية صِرة وشرعت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة اثنين من المواطنين”.

(الأناضول)