إصابة 4 فلسطينيين واعتقال 4 باعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية

رام الله: أُصيب 4 فلسطينيين بالرصاص واعتُقل أربعة آخرون، الثلاثاء، خلال عمليات اقتحام وهدم نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، ضمن تصعيد مستمر منذ أسابيع وتدهور الوضع الإنساني والأمني.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن الجيش الإسرائيلي انتشر في حي الهدف بمدينة جنين (شمال)، ونشر فرقا راجلة داهمت عددا من المنازل وأطلقت الرصاص عشوائيا على المواطنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن فلسطينيا أصيب برصاص جيش الاحتلال، جرى نقله إلى المستشفى، دون أن تذكر طبيعة إصابته.

وفي مدينة جنين، قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي فجر منزلا في مخيمها الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ عدة أسابيع.

ويتواصل العدوان على مدينة جنين ومخيمها منذ 78 يوما، ما أسفر عن استشهاد 36 فلسطينيا وإصابة عشرات، إضافة إلى عشرات الاعتقالات وهدم مئات المنازل، وفق الوكالة.

وفي سياق آخر، أفادت الأنباء باقتحام جيش الاحتلال مدينة قلقيلية (شمال) من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، حيث داهم عددا من الأحياء دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحم الجيش مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، للمرة الرابعة خلال اليوم، حيث داهم منزلا شرق المدينة وأجبر أصحابه على إخلائه.

وأسفرت الاقتحامات عن اعتقال 4 مواطنين، أحدهم بعد إصابته بالرصاص في السوق الشرقي، كما اندلع حريقان في منزلين بشارع الشويترة عقب إطلاق القنابل تجاههما.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية.

ووسط الضفة، أصيب فلسطينيان برصاص إسرائيلي خلال مواجهات وقعت في قرية شُقبا قرب مدينة رام الله، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكرت وكالة وفا الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية وداهم أحد المنازل وتمركز القناصة على سطحه، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشابين.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)