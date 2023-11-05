إصابة 4 مسعفين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارتي إسعاف جنوب لبنان

بيروت: أفادت وسائل إعلام لبنانية ، اليوم الأحد ، بإصابة أربعة مسعفين إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارتي إسعاف جنوب لبنان .

وذكرت قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني اليوم ، أن “مسيّرة للعدو أغارت على أطراف طيرحرفا واستهدفت سيارتي إسعاف لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي ما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح”.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت ، اليوم ، محيط عدة بلدات في جنوب لبنان وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق أجواء صور.

وأفادت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم بـ “قصف معاد منذ الصباح على محيط علما الشعب والناقورة واللبونة، كما طاول القصف أطراف بلدة مروحين والضهيرة وتلبسين”.

بدورها،قالت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، إن “مدفعية العدو استهدفت أطراف طربيخا بـ 11 قذيقة و بلدة راميا بثلاث قذائف”.

وكان محيط عدد من بلدات اللبونة والناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب وأطراف مروحين، والجبين وبلاط تعرضت ليل امس لقصف مدفعي إسرائيلي ، كما اطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق ، حيث قضت الحرائق على ثلث الأشجار المعمرة وبخاصة في محيط علما الشعب.

( د ب أ )