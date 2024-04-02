إصابة 4 من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية دهس في مستوطنة كوخاف يائير- (فيديو)

تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بإصابة 4 من الشرطة جراء هجوم في مستوطنة كوخاف يائير.

وذكرت تقارير إعلامية أن الإصابات نتجت عن عملية دهس على ما يبدو، وسط أنباء عن وقوع إصابتين خطيرتين.

وقالت إن الشرطة قتلت أحد منفذي عملية الدهس مشيرة إلى أن الجيش يبحث عن آخر كان برفقته.

وذكرت صحيفة هآرتس أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في الهجوم.

وقالت إن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص، وخرج السائق من السيارة وحاول طعن حراس أمن قبل اغتياله، وتقوم الشرطة بتمشيط المنطقة للتأكد مما إذا كان هناك شخص آخر في السيارة.

مشاهد أولية من موقع عملية دهس في بلدة كوخاف يائير قرب قلقيلية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/R2TOwFPPn8 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 2, 2024

(وكالات)