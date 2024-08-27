إصابة 4 مواطنين في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إصابة أربعة مواطنين في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية للاعلام ، إن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المجادل، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح”.

وأضاف أنه “تمت معالجة اثنين جروحهما طفيفة في المكان نفسه، فيما نقل الثالث وجروحه متوسطة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لإتمام علاجه”.

ولفت المركز إلى أن غارة على شيحين أدت إلى “إصابة مواطن بجروح متوسطة استدعت نقله إلى مستشفى جبل عامل لإتمام علاجه”.

( د ب أ)