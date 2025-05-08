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إصابة 41 فلسطينيا خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لنابلس- (فيديو)

منذ ساعتين

جنود إسرائيليون أثناء اقتحام سابق للبلدة القديمة في نابلس

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نابلس: أصيب 41 فلسطينيا، الخميس، بالرصاص والاختناق باستنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أن طواقمها تعاملت مع 41 إصابة، بينها 4 بالرصاص الحي وإصابتين بشظايا الرصاص، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت أن 35 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الجمعية في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات، بينها إصابتان بالرصاص الحي في الفخذ لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، وثالثة بشظايا رصاص، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت أحد المنازل، تزامنا مع سماع أصوات تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية من عدة محاور إلى المدينة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 961 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)

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