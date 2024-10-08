إصابة 48 جنديا إسرائيليا في غزة ولبنان خلال 24 ساعة

القدس: أشارت معطيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إصابة 48 جنديا في غزة ولبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار جيش الاحتلال في شن عدوان شامل على لبنان وحرب إبادة على قطاع غزة.

ووفقاً للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه، الثلاثاء، فقد ارتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 4640 مقارنة بـ 4592 يوم أمس.

وتشير المعطيات إلى أن من بين الجرحى 2317 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر 2023.

وتفيد بمقتل 730 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب بينهم 348 بالمعارك البرية في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

(وكالات)