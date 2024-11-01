إصابة 5 أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار في مدينة بواتييه غرب فرنسا

باريس: أصيب خمسة أشخاص بجروح خطرة في إطلاق نار وقع ليل الخميس الجمعة أمام مطعم في مدينة بواتييه في وسط فرنسا الغربي على ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الذي ربط الحادث بأوساط الاتجار بالمخدرات.

وأوضح الوزير في تصريح صحافي أن أكثر من مئة شخص شهدوا الحادث أو شاركوا فيه.

وأفاد مصدر في الشرطة بأن حياة أحد الجرحى وهو قاصر يبلغ الخامسة عشرة، في خطر بعدما أصيب برصاصة في الرأس.

وقال الوزير “بدأ الحادث بإطلاق نار على مطعم وتطور إلى اشتباك بين عصابات متنافسة بمشاركة مئات الأشخاص راوح عددهم بين 400 و600 شخص وفق تقرير مدير الشرطة” الذي أعلن في رسالة عبر منصة اكس “نشر تعزيزات” الجمعة.

وأكد الوزير أن البلاد “عند نقطة تحول” في ما يتعلق بالاتجار بالمخدرات فيما يزور الجمعة مدينة رين في شمال غرب فرنسا حيث أصيب السبت الماضي طفل يبلغ الخامسة برصاصة بالرأس وهو بين الحياة والموت، في تبادل لإطلاق النار مرتبط بالاتجار بالمخدرات أيضا.

Poitiers : 5 blessés dans une fusillade lors d'une rixe «entre bandes rivales» impliquant plusieurs centaines de personnes https://t.co/HruUZnJRP8 — CNEWS (@CNEWS) November 1, 2024

(أ ف ب)