سياسة | دولي

قتيل إسرائيلي و7 مصابين بعد إطلاق صواريخ من لبنان على قواعد عسكرية في صفد- (فيديو)

14 - فبراير - 2024

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القدس: قالت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا قتل و7 أصيبوا على الأقل، الأربعاء، إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على قواعد عسكرية في مدينة صفد شمال إسرائيل.
وقالت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف) في منشور على منصة إكس: “عقب الإنذارات التي أطلقت في منطقة صفد، قام مسعفون من نجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لـ7 جرحى ونقلهم إلى المستشفى”.
وأضافت: “من بين الجرحى 1 في حالة متوسطة و4 في حالة خفيفة”.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من البلدات شمال إسرائيل بينها مدينة صفد.
وذكرت أنه “تم رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان سقطت على منطقة مدينة صفد وأصاب أحدها مبنى إصابة مباشرة”.
وحتى الساعة 7:40 لم يصدر تعقيب رسمي من قبل أي جانب في لبنان لا سيما “حزب الله” على الأنباء الإسرائيلية.

(وكالات)

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  1. يقول سالم بن ناصر:
    فبراير 14, 2024 الساعة 10:03 ص

    سلمت يمينك يا حزب الله .. اضرب أوكار الارهاب الصهيوني النازي

    رد

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