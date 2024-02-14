قتيل إسرائيلي و7 مصابين بعد إطلاق صواريخ من لبنان على قواعد عسكرية في صفد- (فيديو)

القدس: قالت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا قتل و7 أصيبوا على الأقل، الأربعاء، إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على قواعد عسكرية في مدينة صفد شمال إسرائيل.

وقالت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف) في منشور على منصة إكس: “عقب الإنذارات التي أطلقت في منطقة صفد، قام مسعفون من نجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لـ7 جرحى ونقلهم إلى المستشفى”.

وأضافت: “من بين الجرحى 1 في حالة متوسطة و4 في حالة خفيفة”.

لحظة سقوط صاروخ في صفد قبل قليل pic.twitter.com/ain4CWWWEK — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) February 14, 2024

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من البلدات شمال إسرائيل بينها مدينة صفد.

وذكرت أنه “تم رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان سقطت على منطقة مدينة صفد وأصاب أحدها مبنى إصابة مباشرة”.

وحتى الساعة 7:40 لم يصدر تعقيب رسمي من قبل أي جانب في لبنان لا سيما “حزب الله” على الأنباء الإسرائيلية.

(وكالات)