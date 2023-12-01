إصابة 5 جنود إسرائيليين بسقوط قذيفة هاون في غلاف غزة 

القدس: أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 5 جنود نتيجة سقوط قذيفة هاون قرب مستوطنة “نيريم” في غلاف قطاع غزة.

وأضافت أن 3 جنود أصيبوا بجروح متوسطة، والآخرين بجروح طفيفة.

وهذه أول إصابات يتم إعلانها في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ تجدد حربه على غزة صباح اليوم.

وكانت صفارات الإنذار دوت في العديد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة للمرة الأولى منذ 7 أيام تخللتها هدنة إنسانية في القطاع.

(الأناضول)