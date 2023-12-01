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إصابة 5 جنود إسرائيليين بسقوط قذيفة هاون في غلاف غزة 

1 - ديسمبر - 2023

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القدس: أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 5 جنود نتيجة سقوط قذيفة هاون قرب مستوطنة “نيريم” في غلاف قطاع غزة.
وأضافت أن 3 جنود أصيبوا بجروح متوسطة، والآخرين بجروح طفيفة.
وهذه أول إصابات يتم إعلانها في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ تجدد حربه على غزة صباح اليوم.
وكانت صفارات الإنذار دوت في العديد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة للمرة الأولى منذ 7 أيام تخللتها هدنة إنسانية في القطاع.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 2:18 م

    إلى جهنم وبئس المصير يا جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸✌️🤕✌️🔥🔥

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