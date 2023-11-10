إصابة 5 جنود إسرائيليين جراء هجمات لحزب الله

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 5 جنود جراء هجمات شنها “حزب الله” اللبناني .

وقال الجيش في بيانين منفصلين، إن “5 جنود أصيبوا بينهم 4 بجروح خطيرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، وهجوم آخر لطائرات بدون طيار (مسيرة)”.

وأوضح أن 3 من الإصابات الخطيرة وقعت “جراء “إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع عسكري، في منطقة المنارة، شمالي إسرائيل”.

بينما جاءت الإصابة الرابعة على خلفية “سقوط طائرة بدون طيار دخلت الأراضي الإسرائيلية من لبنان”.

وفي السياق، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن “الهجوم بالطائرة المسيرة أسفر عن تعرض الجندي الخامس لجروح متوسطة”.

ولفت في البيانين إلى أنه يقوم حاليا بـ”مهاجمة سلسلة من الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله” ردا على هذه الهجمات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن “حزب الله” أن مقاتليه استهدفوا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية، و”حققوا إصابات مباشرة”.

وقال الحزب في بيان صحافي: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مقاتلونا تجمعين ‏لقوات الاحتلال، الأول بين بلدتي حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية، وحقّقوا ‏فيهما إصابات مباشرة”.‏

كما ذكرت قناة “المنار” التابعة لحزب الله على موقعها الإلكتروني، أن “المقاومة ‏الإسلامية نفذت هجوما ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية”، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد فيها 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصيب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)