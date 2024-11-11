إصابة 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله- (فيديو)

رام الله: أصيب 5 فلسطينيين، صباح الإثنين، برصاص إسرائيلي، إثر مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن “طواقمها تعاملت مع 5 إصابات برصاص إسرائيلي في مخيم الجلزون للاجئين”.

وبيّن شهود عيان أن “الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم، واعتقل 3 شبان، لتندلع إثر ذلك مواجهات، أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع”.

قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة داخل مخيم الجلزون pic.twitter.com/9dGAgQbZ6E — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 11, 2024

وجاء في بيان مشترك صدر في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: “منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا (7 أكتوبر 2023)، تجاوزت حصيلة المعتقلين 11600 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس”.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما أسفر إجمالا عن 780 شهيدا، ونحو 6300 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

#عاجل| اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الجلزون شمال رام الله. pic.twitter.com/Ippwt2L56F — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 11, 2024

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات في مخيم الجلزون شمال رام الله منذ ساعات. pic.twitter.com/O3GmNHj0eG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 11, 2024

(الأناضول)