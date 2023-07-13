إصابة 5 فلسطينيين في اعتداءات مستوطنين بالضفة الغربية

رام الله: أصيب 5 فلسطينيين بينهم حالتان خطيرتان، الخميس، باعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “5 إصابات وصلت إلى مستشفى قلقيلية الحكومي جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة كفر ثلث”.

وأضافت الوزارة أن “من بينها إصابتين بحالة خطيرة، تتمثل بكسور في الجمجمة والوجه”.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” (رسمية)، إن “مستوطنين من مستوطنة كارني شمرون اقتحموا تجمّع عرب الخولي شرقي بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، شمال الضفة الغربية، بحماية من الجيش الإسرائيلي”.

وأضافت أن “المستوطنين اعتدوا على سكان التجمع بالحجارة، ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين، كما أضرموا النار في بركس (منزل من الصفيح).

وبحسب الوكالة، فإن “تجمع عرب الخولي يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف تهجير سكانه، وهو محاط بعدة مستوطنات إسرائيلية”.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الأناضول نقلاً عن شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين ومستوطنين والجيش الإسرائيلي في بلدة كوبر شمال رام الله، ما أدى لإصابة أحد الفلسطينيين بجروح طفيفة في الوجه بسبب رشقه بالحجارة من قبل أحد المستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد، إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، لاعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، علاوة على هجمات متكررة نفذها مستوطنون على قرى وبلدات فلسطينية.

(الأناضول)