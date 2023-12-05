سياسة | عربي | فلسطين

إصابة 6 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ في تل أبيب وعسقلان

5 - ديسمبر - 2023

حجم الخط
2

القدس: أصيب 5 أشخاص ولحقت أضرار بمبنى سكني، الثلاثاء، وفق طواقم الإسعاف الإسرائيلية، جراء سقوط صاروخ بمدينة عسقلان (جنوب) أطلق من قطاع غزة، سبقه دوي صفارات الإنذار في المدينة.

وقالت “نجمة داود الحمراء” عبر منصة “إكس”: “إلحاقا للصفارات في عسقلان: يتعلق الأمر بأضرار في مبنى سكني”.

وأضافت: “يقدم مسعفو نجمة داود الحمراء والمسعفون العلاج الطبي لامرأتين في الستينيات من العمر أصيبتا بجروح طفيفة بشظايا، و3 نتيجة القلق، بينهم طفلان”.

كما أعلن الإعلام الإسرائيلي عن إصابة شخص بشظايا صاروخ سقط في تل أبيب.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 3:28 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين والصالحين في دك تل أبيب وحولوها إلى كرة من لهيب تحرق عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان 🇵🇸🤕✌️

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 3:36 م

    إلى جهنم السوداء 🇵🇸🤕✌️🚀🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

حقائق حول واقعة تفجير منظومة اتصالات «حزب الله»
منذ 4 ساعات
الصين تطلب من رعاياها “مغادرة إسرائيل في أسرع وقت”
منذ 14 ساعة
الضفة الغربية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب الخليل
منذ 16 ساعة
مجمع الشفاء الطبي من أكبر مستشفيات غزة إلى صرح مدمّر
منذ 17 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية